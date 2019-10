Inbrekerstrio krijgt celstraffen tot 24 maand Nele Dooms

04 oktober 2019

17u05 1 Sint-Gillis-Waas Een trio dieven, met een hele reeks inbraken in onder andere scholen op het actief, is door de Dendermondse rechtbank streng gestraft. Mike G. en Michael P. werden allebei veroordeeld tot 24 maanden effectieve celstraf. Peggy M. kreeg acht maanden cel.

De inbrekers werden betrapt in 2017 bij een inbraak in een school in Lokeren. Uiteindelijk bleek, na een reeks huiszoekingen, dat ze in totaal liefst 22 feiten, niet alleen in scholen, maar ook in kantines van sportclubs en gebouwen voor kinderopvang in het Waasland op hun kerfstok hadden staan. Het trio brak onder andere in bij de Broederschool in Lokeren, de kantine van voetbalclub White Star Meerdonk, basisschool Eeckberger, kinderopvang Stekelbees, leefschool De Sterappel in Sint-Gillis-Waas, de gebouwen van Chirogroep Saleghem in Meerdonk en de stedelijke academie in Sint-Gillis-Waas. Alleen Michael P., die al in de gevangenis zat voor andere feiten, woonde het proces bij. De twee anderen daagden niet op en werden bij verstek veroordeeld.