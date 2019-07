Inbrekers spuiten brandblusapparaat leeg in kantine van voetbalclub Kristof Pieters

23 juli 2019

18u21 0 Sint-Gillis-Waas In de voetbalkantine van Sporting Sint-Gillils-Waas in de Houtvoortstraat hebben onbekenden in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Er werd enkel wat drank meegenomen maar niks waardevol gestolen. De opkuis daarentegen zorgde de club voor heel wat werk. De dieven hadden namelijk een brandblusser leeggespoten in de kantine.

De inbraak werd dinsdagochtend rond iets na 7 uur vastgesteld door de terreinverantwoordelijk. “De hele kantine zat onder wit poeder”, zucht de man. “Er is op het eerste zicht niets gestolen maar we bewaren hier dan ook niks waardevol. De dieven hebben enkel wat drank genomen. Ze zijn binnengeraakt door een raam van plexiglas uit te slaan. Ze vonden het jammer genoeg ook nodig om een brandblusser leeg te spuiten.”

Voor de opkuis werden een tiental leden van Okra opgetrommeld. “We doen dit elk jaar omdat we de kantine mogen gebruiken van de voetbalclub”, klinkt het bij Marc Heirbaut en Roger Claessens. “Urenlang zijn we dit keer bezig geweest. De grote kuis was wel al gepland. Gelukkig vond de inbraak plaats voor we alles onder handen hadden genomen. Anders was het poetswerk voor niks geweest.”

De clubleden staken zelf ook de handen uit de mouwen. “We hebben alle gordijnen meegenomen en in de wasmachine gestoken. Uiteindelijk zijn we toch de hele dag zoet geweest. De inbraken zijn echt wel een plaag. De vorige keer was nog maar zes maand geleden. Het gebrek aan sociale controle is het grootste probleem.”