Inbraken in garage en bergplaats in Nieuwstraat Kristof Pieters

08 augustus 2019

In de Nieuwstraat in Sint-Gillis-Waas hebben dieven ingebroken in een losstaande garage. Wat er juist gestolen is, is nog niet geweten. In dezelfde straat werd er ook ingebroken in een bergplaats. Daar werd er niets gestolen. De inbraken gebeurden tussen dinsdagnacht en woensdagavond.