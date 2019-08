Inbraak in magazijn Kristof Pieters

12 augustus 2019

Afgelopen weekend hebben dieven ingebroken in een magazijn in de Kemphoekstraat in Sint-Gillis-Waas. Op het eerste gezicht is er niets gestolen. De inbraak werd zondagavond vastgesteld. Er werd ook geprobeerd om in te breken in een woning in de Drieske Nijperstraat in Sint-Gillis-Waas. De poging werd zondagmiddag vastgesteld.