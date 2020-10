Inbraak in geparkeerde auto in Turkeyenstraat Kristof Pieters

07 oktober 2020

10u09 0

Tussen maandagavond en dinsdagvoormiddag hebben dieven ingebroken in een auto die geparkeerd stond in de Turkeyenstraat in Sint-Gillis-Waas. Een ruit werd ingeslagen. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen.