Inbraak in bureel van containerpark Kristof Pieters

05 februari 2020

18u13 1

Dieven hebben ingebroken in het containerpark in de kmo-zone Kluizenmeersen in Sint-Gillis-Waas. Het bureel werd doorzocht. Ze gingen aan de haal met het wisselgeld. De inbraak gebeurde tussen zaterdagavond en dinsdagochtend.