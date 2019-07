Inbraak in Brouwershof en poging in Heykavel Kristof Pieters

12 juli 2019

Dieven hebben ingebroken in een woning in Brouwershof in Sint-Pauwels. Er is nog niet geweten wat er juist werd gestolen. De inbraak werd donderdag vastgesteld. In de nacht van woensdag op donderdag werd ook geprobeerd in te breken in een woning in de Heykavel in De Klinge. Daar zijn de dieven echter niet binnengeraakt.