Illustratrice maakt bemoedigende raamschildering op deur wzc Sint-Jozef Kristof Pieters

08 april 2020

20u56 13 Sint-Pauwels Om het personeel van woonzorgcentrum Sint-Jozef te steunen en te bedanken voor hun moed en inzet, heeft illustratrice Kathy De Wit woensdagavond een raamschildering gemaakt op de toegangsdeur van het wzc. Het gaat om een initiatief van het buurtcomité Veilig Sinpals dat ook digitale voorleesmomenten gaat organiseren voor de bewoners.

Veilig Sinpals startte twee jaar geleden als een buurtcomité voor een veiligere N403 maar groeide uit tot een aanspreekpunt en informatieplatform voor de inwoners van Sint-Pauwels. “Uiteraard leven de inwoners van ons dorp mee met de bewoners en het personeel van ons rusthuis Sint-Jozef, dat zeer hard wordt getroffen door het coronavirus”, zegt woordvoerster van Veilig Sinpals Wendy Maes. “In verschillende straten betuigen elke avond mensen hun respect door om 20 uur te applaudisseren voor het zorgpersoneel of staan er kaarsjes te branden.”

Om de bewoners een hart onder de riem te steken, schakelde het buurtcomité illustratrice Kathy De Wit in. “Mijn eigen kinderen gingen nog met carnaval langs in het rusthuis bij mensen die er nu niet meer zijn. Ik leef heel erg mee met de bewoners en het personeel. Met deze raamschildering wil ik mijn respect betuigen”, vertelt ze.

Digitaal voorleesmoment

Veilig Sinpals lanceerde ook een oproep voor tablets of laptops die mensen een tijdje zouden kunnen uitlenen. “Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat de bewoners van het rusthuis toch nog in contact kunnen blijven met hun familieleden”, vertelt Patrick Maes. Hij is vrijwilliger bij de bibliotheek en gaat normaal twee keer per week in het rusthuis voorlezen. Door de coronacrisis is dit niet meer mogelijk. “Via de tablets willen we het wekelijkse voorleesmoment digitaal doen. De bewoners die willen, kunnen het vanop de kamer volgen. Ik wil mijn trouwe luisteraars niet in de steek laten en hoop op deze manier mijn steentje te kunnen bijdragen in deze zeer zware tijden.”

Wie een tablet of laptop wil uitlenen, kan dit laten weten via veiligsinpals@gmail.com