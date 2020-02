Hulpdiensten krijgen eerste schadegevallen binnen van storm Dennis Kristof Pieters

16 februari 2020

10u04 32 Waasland De Hulpverleningszone Waasland heeft zaterdagavond en zondagochtend al verschillende meldingen voor stormschade binnengekregen. De rukwinden zijn minder hevig dan vorige week maar hier en daar zijn er wel problemen met omgevallen bomen en weggewaaide dakpannen. Het zwaarste schadegeval is in de Kemphoekstraat in Sint-Gillis-Waas waar het dakgebinte wegwaaide van een woning in aanbouw.

Vermoedelijk stortte het dak in nadat de puntgevel het had begeven onder een zware rukwind. De puntgevel stortte in en sleurde het houten dakgebinte mee in de val. De balken bleven steken tegen een kraan op de werf. Nog in Sint-Gillis-Waas kwam er een oproep voor de stelling aan de kerk waar een trap hing te bengelen. Die dreigde te vallen op het kerkplein.

Op de parking van supermarkt Smatch in De Klinge kwam een boom op de baan terecht waardoor klanten niet meer met de auto wegraakten van de parking. De brandweer stuurde een ploeg ter plaatse om de boom weg te halen. Die bleek helemaal verrot te zijn. Na een twintigtal minuten konden de klanten de parking verlaten.

In Sint-Niklaas kwam verkeerssignalisatie op de weg terecht in de Guido Gezellelaan. In de Bookmolenstraat moest dan weer een boom weggehaald worden die gevaarlijk over de rijbaan hing. Hetzelfde gebeurde op de Gentsebaan. Daar kreeg een tien meter hoge spar een krak en helde deze over naar de rijbaan.

Aan Oost-Eindeken in Stekene belandde een reclamepaneel op de weg en vielen er een aantal nadarhekken om. In de Kerkstraat dreigden er dakpannen op het voetpad te vallen.

De brandweer werd ook opgeroepen voor de Kerkstraat in Tielrode. Het dak van een stal werd er speelbal van de wind en vloog in de velden. Ook op de Antwerpse Steenweg was er schade aan een dak.

In Beveren kreeg de brandweer eveneens al verschillende meldingen binnen. Onder meer in de Bisschop Triestlaan kwamen er pannen los van een dak. Aan café De Linde bij de kapel van Gaverland blies de wind enkele zijlatten weg van een dak en dreigde de goot op straat te vallen.