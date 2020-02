Hulpdiensten hebben handen vol met Dennis: dak waait weg en veel omgevallen bomen Kristof Pieters Yannick De Spiegeleir & Kristof Vereecke

16 februari 2020

10u04 100 Waasland De Hulpverleningszone Waasland heeft de handen vol met storm ‘Dennis’. Zowel zaterdagavond als zondag kregen ze verschillende meldingen voor stormschade binnen. De rukwinden zijn minder hevig dan vorige week maar hier en daar zijn er wel problemen met omgevallen bomen en weggewaaide dakpannen. Het zwaarste schadegeval is in de Kemphoekstraat in Sint-Gillis-Waas waar het dakgebinte wegwaaide van een woning in aanbouw.

Vermoedelijk stortte het dak in nadat de puntgevel het had begeven onder een zware rukwind. De puntgevel stortte in en sleurde het houten dakgebinte mee in de val. De balken bleven steken tegen een kraan op de werf. Nog in Sint-Gillis-Waas kwam er een oproep voor de stelling aan de kerk waar een trap hing te bengelen. Die dreigde te vallen op het kerkplein.

Op de Oudeheerweg Heide in Waasmunster bezweek zondagnamiddag een dikke Spar onder de krachtige windstoten. De 20-meter hoge boom belandde op een wagen die op de oprit van een woning stond. De auto liep schade op. Ook twee tuinomheiningen liepen schade op. De brandweer kwam ter plaatse om de boom te verwijderen.

In de Ledestraat in Moerbeke-Waas kampte een uienbedrijf met overlast. Door de storm kwam er 300.000 liter uiensop van de biomassacentrale vrij. Er moesten extra grachten gegraven worden om het goedje de baas te kunnen.

Nog in Moerbeke-Waas waaide het dak weg van een kinderdagverblijf in de Pereboomstraat.

In de Passtraat in Sint-Niklaas is een schouw van een woning op een lichtkoepel gevallen waardoor het binnenregent.

Ter hoogte van werken de E34 in Melsele hangen verschillende elektrische kabels los tussen verlichtingspalen. Op de Scheldebrug in Temse belandde er een mobiel toilet op de openbare weg.

Op de parking van supermarkt Smatch in De Klinge kwam een boom op de baan terecht waardoor klanten niet meer met de auto wegraakten van de parking. De brandweer stuurde een ploeg ter plaatse om de boom weg te halen. Die bleek helemaal verrot te zijn. Na een twintigtal minuten konden de klanten de parking verlaten.

In Belsele is een paardenbox op een weide omgewaaid naast de spoorweg.

In Sint-Niklaas kwam verkeerssignalisatie op de weg terecht in de Guido Gezellelaan. In de Bookmolenstraat moest dan weer een boom weggehaald worden die gevaarlijk over de rijbaan hing. Hetzelfde gebeurde op de Gentsebaan. Daar kreeg een tien meter hoge spar een krak en helde deze over naar de rijbaan. Ook aan het AZ Nikolaas in de Moerlandstraat was er schade. Daar werd de zonnewering op de vijfde verdieping losgerukt door de hevige wind.

Aan Oost-Eindeken in Stekene belandde een reclamepaneel op de weg en vielen er een aantal nadarhekken om. In de Kerkstraat dreigden er dakpannen op het voetpad te vallen. En in de Polenlaan moesten de hulpdiensten tussenbeide komen omdat er bakstenen en golfplaten wegwaaiden van twee onbewoonde panden.

De brandweer werd ook opgeroepen voor de Kerkstraat in Tielrode. Het dak van een stal werd er speelbal van de wind en vloog de velden in. Ook op de Antwerpse Steenweg was er schade aan een dak.

In Beveren kreeg de brandweer eveneens al verschillende meldingen binnen. Onder meer in de Bisschop Triestlaan kwamen er pannen los van een dak. Aan café De Linde bij de kapel van Gaverland blies de wind enkele zijlatten weg van een dak en dreigde de goot op straat te vallen. Nog in Melsele dreigde een elektriciteitspaal om te vallen in de Schaarbeekstraat.

In de Weverstraat, pal op de grens van Waasmunster en Sint-Niklaas waaide deze middag omstreeks 11.30 uur een grote boom om. De boom stond in Waasmunster maar viel op een woning aan de overkant die op grondgebied Sint-Niklaas staat. Een raam, een rolluik, de dakgoot en een dertigtal dakpannen raakten beschadigd. Ook een gasmeter in de voortuin liep schade op, maar er ontstond geen lek. De brandweer kwam ter plaatse om de dikke boom die de straat versperde te verwijderen en de schade op te meten. Er raakte niemand gewond.