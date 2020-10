Horecatoerisme vanuit Nederland naar grensgemeenten Stekene en Sint-Gillis-Waas? “We zullen het dit weekend nauwgezet opvolgen” Joris Vergauwen

20u29 0 Sint-Gillis-Waas In de grensgemeenten Sint-Gillis-Waas en Stekene komen er voorlopig geen extra maatregelen om mogelijk horecatoerisme vanuit Nederland tegen te gaan. Beide burgemeesters gaan de situatie dit weekend wel nauwlettend in het oog houden.

Burgemeesters Maaike De Rudder (CD&V) van Sint-Gillis-Waas en Stany De Rechter (GeBe) van Stekene overlegden dinsdagavond nog over de mogelijke impact van de sluiting van de horeca in Nederland. Beide grensgemeenten vormen samen met Beveren één politiezone, Waasland-Noord. Ook met de Beverse burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) werd daarom overleg gepleegd. “Er is uiteraard een gezamenlijke aanpak in onze politiezone in de grensstreek. Voorlopig is er echter geen reden om ons zorgen te maken over een mogelijke toevloed van horecatoeristen uit Nederland. We kunnen er nu ook nog niet op vooruit lopen. We zullen het dit weekend nauwgezet opvolgen. In de lente was er wél horecatoerisme, maar dan in de omgekeerde richting, toen vele Belgen naar de horeca in grensgemeente Hulst trokken. We moeten afwachten of dat nu in de omgekeerde richting óók het geval zal zijn, maar dat betwijfelen we”, klinkt het bij de burgemeesters van Sint-Gillis-Waas en Stekene.

In Beveren wordt het sluitingsuur van restaurants intussen vervroegd naar 23 uur, net als de cafés. Dat is in Sint-Gillis-Waas en Stekene nog niet het geval. “We wachten nog even af op het initiatief van de provinciegouverneur, die daarover vrijdag mogelijk een provinciaal besluit uitvaardigt.”