Honderden vogels op de catwalk in gemeenschapscentrum De Route Kristof Pieters

02 november 2019

11u08 0 Sint-Gillis-Waas Dit weekend vindt voor de 52ste maal een vogeltentoonstelling van De Goudvink plaats in Gemeenschapscentrum De Route. Honderden siervogels zullen vakkundig gekeurd worden.

Tientallen kwekers uit het Waasland en daarbuiten zullen hun prijsdieren showen. Ook het grote publiek is welkom. Vandaag, zaterdag 2 november, staan de deuren open van 10 tot 19 uur. Zondag is de tentoonstelling geopend van 8 tot 17 uur. Er is zondag ook een vogelbeurs in de voormiddag. Er worden een paar honderd bezoekers verwacht. De toegang is gratis.