Honden hebben voortaan eigen speelweide in Bagoniewijk Kristof Pieters

27 juni 2019

16u17 0 Sint-Gillis-Waas Hondenbaasjes kunnen voortaan hun viervoeters vrij laten rondrennen in een nieuwe hondenspeelweide in de Bagoniewijk in Sint-Pauwels. “De hondenspeelweide is er niet alleen voor de bewoners van de Bagoniewijk, maar ook voor andere hondenbaasjes vanuit de hele gemeente”, zegt schepen van Dierenwelzijn Tom Ruts (Groen).

Tot nog toe was er maar één hondenlosloopzone, die in de sportzone Houtvoort. “Die kwam er trouwens ook mijn vraag toen we met Groen nog in de oppositie zaten”, zegt Ruts. “We hebben er zelfs nog een petitie voor op touw gezet. Nu ik het departement dierenwelzijn onder mijn bevoegdheid heb, heb ik van een extra hondenlosloopzone een prioriteit gemaakt. Ik hoop dat we ook op andere plaatsen hondenweides kunnen inrichten. Het is belangrijk dat honden al eens los kunnen rondlopen en ravotten. De hondenspeelweides zijn echter ook een mooie ontmoetingsplaats voor mensen die hun hond uitlaten: het bevordert sociale contacten en het is - met name voor mensen die minder mobiel zijn - een uitgelezen kans om een huisdier voldoende beweging te geven. We hebben enkele zitelementen voorzien voor de baasjes en betonnen spelelementen voor de hond.” Het terrein werd gratis ter beschikking gesteld door de sociale huisvestingsmaatschappij Woonanker.