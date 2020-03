Hele reeks inbraken in Doornstraat en Stationstraat Kristof Pieters

09 maart 2020

11u46 4 Sint-Gillis-Waas Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken op heel wat adressen in Sint-Gillis-Waas. In de Doornstraat alleen al werden vier inbraken vastgesteld. In de Stationstraat werden drie geparkeerde auto’s doorzocht.

Een eerste inbraak in de Doornstraat werd vrijdagavond al vastgesteld. De dader nam de vlucht toen de bewoonster thuiskwam. In het weekend werden nog eens drie inbraken vastgesteld. Uit de ene woning werden een boomzaag en een haagschaar gestolen. Uit de andere woning werden twee horloges ontvreemd en uit de derde woning werden er geld en juwelen gestolen.

Tussen zaterdagmiddag en zaterdagnacht sloegen dieven ook toe in een woning in de Heerweg. Daar gingen onbekenden aan de haal met juwelen.

Zaterdagavond werd eveneens ingebroken in een woning in de Bosstraat in Sint-Gillis-Waas. Er werd niets gestolen. Vermoedelijk werden de daders opgeschrikt door het alarm en namen ze de vlucht.

In de Stationstraat werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in drie voertuigen die geparkeerd stonden op een parking. Telkens werd het handschoenenkastje doorzocht. Wat er telkens gestolen werd, is nog niet geweten.

Tot slot werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in twee woningen in de Smoutstraat in Sint-Gillis-Waas. Uit de ene woning werd er een halsketting gestolen. Uit de andere woning werd er op het eerste gezicht niets gestolen.