Heemkundige Romain D’hollander krijgt prestigieuze Reinaertprijs 2019 Kristof Pieters

30 mei 2019

16u21 1 Sint-Gillis-Waas Sinds 1970 wordt door het Verbond Heemkunde Oost-Vlaanderen jaarlijks de Reinaertprijs uitgereikt aan personen die zich bijzonder onderscheiden op heemkundig gebied. Dit jaar ging deze onderscheiding naar Romain D’hollander, medeoprichter en erevoorzitter van de Heemkundige Kring ‘De Kluize’ van Sint-Gillis-Waas.

Romain D’hollander nam in 1984 deel aan de verkennende gesprekken om een heemkundige kring op te richten voor Sint-Gillis-Waas. Aanleiding was een succesvolle expo met oude foto’s rond de geschiedenis van Sint-Pauwels. Het was de aanzet voor een tentoonstelling die nog elk jaar wordt opgezet tijdens de driedaagse septemberkermis in Sint-Pauwels die telkens honderden bezoekers lokt. In 1996 werd hem gevraagd het voorzitterschap over te nemen en ‘De Kluize’ nieuw leven in te blazen. Zijn remedie was permanente vorming. Hijzelf nam regelmatig deel aan cursussen en stelde ook een gedetailleerd huishoudelijk reglement op met een uitgebreide taakverdeling. In 2007 gaf hij de fakkel door als voorzitter maar hij bleef wel heel actief in de heemkring.

D’hollander lag aan de basis van verschillende boeken. De grote verzameling oude foto’s en prentkaarten was hierbij vaak een inspiratie. Dat archief telt maar liefst 40.000 beelden. Het opzoekingswerk, scannen, bewerken en beschrijven heeft hem naar eigen zeggen meerdere duizenden uren inzet gekost. Sinds 1996 tot vandaag publiceerde hij ook tientallen artikels in het tijdschrift ‘De Kluizenaer’, waarvan hij tot 2007 ook hoofdredacteur was. Tot slot ontwierp hij ook de vernieuwde website van de heemkring.

Voor zijn jarenlang engagement werd hij daarom door De Kluize voorgedragen voor de prestigieuze Reinaertprijs. Het bestuur verdedigde zijn werk aan afgevaardigden van vijftig Oost-Vlaamse heemkundige kringen. Uit de laatste drie genomineerden werd hij dan uiteindelijk gekozen als laureaat.