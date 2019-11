Hardere aanpak tegen bouwovertredingen om open ruimte en groen karakter te bewaren Kristof Pieters

28 november 2019

18u11 7 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas heeft donderdag haar meerjarenplan voor deze legislatuur voorgesteld. Het behoud van de open ruimte en het groene karakter zijn daarbij een prioriteit. De handhaving daarop zal een stuk strenger worden. De gemeente zet twee ambtenaren in die vergunningen actief gaan controleren om bouwovertredingen tegen te gaan.

De coalitie van CD&V en Groen-sp.a hield begin dit jaar een burgerbevraging om te onderzoeken waar de bevolking van wakker ligt. Het behoud van de open ruimte en het groene karakter kwam daarbij als prioriteit naar voor. In het meerjarenplan is daarom veel aandacht naar dit thema gegaan.

*Meest opvallend is de hardere aanpak van bouwovertredingen. De gemeente zal zelfs twee ambtenaren inzetten om voortaan vergunningen actief te gaan controleren. “Onder meer de vele onwettige verhardingen zijn daarbij een aandachtspunt”, zegt schepen Herwin De Kind. “Het verharden van een voortuin om een auto op te parkeren werd vroeger al eens oogluikend toegestaan maar in een gemeente met een problematiek van wateroverlast moeten we dit durven aanpakken.” De open ruimte in de polders wil de gemeente beter gaan beschermen via RUP’s. Voor de Blokstraatbeek zal een masterplan worden opgemaakt voor meer waterberging. Daarnaast komt er ook een groot project voor de overstromingsgevoelige Loeverbeek. Er zal verder voor meer dan 7 miljoen euro geïnvesteerd worden in rioleringswerken via Rio-P.

*In de strijd tegen zwerfvuil zal er tegen eind volgend jaar een vuilnisbakkenplan worden opgesteld. Momenteel wordt onderzocht welke vuilnisbakken er vaak propvol zitten en waar er sluikstorten zijn.

*Op vlak van mobiliteit zal er vooral geïnvesteerd worden in fietsinfrastructuur. Het Spoorwegpad wordt uitgebouwd tot een volwaardige fietssnelweg. Het noordelijk deel start al in 2020 en de rest van het traject volgt aansluitend. “Daarbij gaan we bij een aantal kruispunten ook de voorrangsregeling omdraaien ten voordele van de fietser”, kondigt Tom Ruts aan. Er zijn ook budgetten vrijgemaakt voor nieuwe fietsverbindingen. Verder staat de uitbouw van zone 30-wijken op het programma en zullen jaarlijks twee tot drie schoolomgevingen aangepakt worden met extra ingrepen.

*Voor het departement cultuur is er budget vrijgemaakt voor de verdere uitbouw van gemeenschapscentrum De Route. “We maken werk van een podium, een trekkenwand en projector en de rolstoeltoegankelijkheid van het gebouw”, zegt schepen Wilbert Dhondt. “De kleine ontspanningszaal zal ingericht worden als foyer zodat er een einde komt aan het sleuren met tafel en stoelen.” Intussen is ook de verbouwing van het parochiehuis in De Klinge gestart. Alle bibliotheekfilialen blijven behouden.

*Het Welzijnshuis zal op 15 januari van start gaan en wordt komende jaren verder uitgebouwd. “We denken daarbij onder meer aan voedselbedeling”, zegt schepen Marita Meul. “In de kelders gaan we een aantal ijskasten en diepvriezers plaatsen om de capaciteit te verhogen.” Op twee locaties komt er ook een nieuwe buitenschoolse kinderopvang: in Sint-Pauwels wordt die geïntegreerd in de nieuwbouw voor de gemeenteschool en in De Klinge zal de kinderopvang ingekapseld worden in de school Hoge Geest.

*Op vlak van sport is er de komende jaren een uitbreiding gepland van sportzone Houtvoort. “We gaan verder vooral verenigingen ondersteunen die hun lokaal energiezuiniger willen maken”, zegt schepen Harry De Wolf.

*Er staan ook heel wat investeringen op het programma voor de politie en brandweer. De politie krijgt een nieuwbouw op de plaats van het vroegere gemeentehuis die eind 2021 klaar moet zijn. Er is ook budget vrijgemaakt om de brandweerkazerne op te knappen.

*Op vlak van onderwijs springt vooral de nieuwbouw voor gemeenteschool De Zandloper in het oog. De nieuwe vleugel komt naast de speelplaats.

*De gemeente verhoogde in januari de belastingen maar de komende jaren zullen die stabiel blijven. “We gaan enkel een bedrijfsbelasting heffen naar analogie met de gezinsbelasting”, zegt burgemeester Maaike De Rudder. “We engageren ons wel om deze legislatuur de schuldenlast verder af te bouwen.” In totaal zal er de komende vijf jaar voor 19,5 miljoen euro aan investeringen gedaan worden. Dit staat los van de 7 miljoen euro aan rioleringsprojecten.

Het meerjarenplan voor 2020-2025 wordt aan de gemeenteraad van 12 december voorgelegd. Aan de bevolking zal het gecommuniceerd worden met een nieuwe slogan #SGWerkenVoorU wat staat voor Samen Gericht Werken Voor U.

