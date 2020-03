Grimmige sfeer in Hulst tegen Belgen: “Wat komen jullie hier doen? Keer terug!” Joris Vergauwen

15 maart 2020

16u00 428 Sint-Gillis-Waas De sfeer in de Nederlandse grensgemeente Hulst wordt grimmiger. Verscheidene landgenoten die er zondagmiddag parkeerden in het centrum werden geviseerd door de inwoners. Die nemen de toestroom van Vlaamse ‘corona-toeristen’ niet meer. “Wij willen jullie hier niet!”

In verscheidene grensgemeenten in Zeeuws-Vlaanderen zijn zondag maatregelen genomen om de massale toestroom van Belgen naar de winkels en horeca over de grens te stoppen. Onder meer in Sluis, Cadzand en Breskens zijn alle parkeerterreinen afgesloten. In de grensgemeente Hulst is dat nog niet het geval.

Zaterdag waren er héél veel Belgen in Hulst, veel meer dan gewoonlijk. Zondagmiddag was dat niet het geval, toch niet rond 13.30 uur. Het was eerder rustig in Hulst, al bleven er nog auto’s en motoren met Belgische nummerplaten opduiken op de parking op het marktplein, in het centrum van de gemeente. Blijkbaar zijn er nog landgenoten die niks hebben begrepen van alle voorschriften en die de storm van verontwaardiging over het ‘corona-toerisme’ naar de Nederlandse grensgemeenten gewoonweg negeren.

“Keer terug naar België!”

Enkele oudere inwoners van Hulst lieten hun verontwaardiging echter duidelijk merken aan een groepje landgenoten, die net waren uitgestapt op het marktplein. Vanuit hun woning aan het marktplein riepen ze de Belgen toe: “Wat komen jullie hier nog doen? Wij willen jullie hier niet. Blijf toch gewoon in België! Keer terug!”

Een oudere dame wilde graag even verduidelijken: “We begrijpen echt niet dat sommigen de ernst van de situatie niet inzien. Als jullie overheid maatregelen neemt, moet je die over de grens toch niet omzeilen? Weet je, hier wonen allemaal oudere mensen rond het marktplein. Zij hebben uitermate veel schrik. Zaterdag was het hier al een drukte van jewelste. Alle parkings in en rond het centrum van Hulst stonden vol met auto’s met Belgische nummerplaten. En vandaag zien we hier opnieuw Belgen opduiken. Dat maakt ons echt kwaad. We hopen dat de gemeente de parkings afsluit en maatregelen neemt zodat de Belgen wegblijven.”

De politie hield continu de situatie in het oog op het plein. Maar extra maatregelen zijn er nog niet in Hulst, in tegenstelling tot in Sluis waar winkels en restaurants zondag gesloten zijn. In de krant Provinciale Zeeuwse Courant gaf Jan-Frans Mulder, de burgemeester van Hulst, aan dat hij verwachtte dat de toestroom van Belgen na zaterdag over zijn hoogtepunt heen zou zijn. “Zaterdag was het heel druk, maar ik denk dat nu wel iedereen zijn wc-papier heeft en dat we over het hoogtepunt heen zijn. Een sluiting van winkels en horeca is nog niet aan de orde. Horecazaken wijzen we erop niet meer mensen in de zaak toe te staan dan de vergunning aangeeft.” Op de baan voor het binnenrijden van Hulst was ook een bord geplaatst met de slogan ‘Corona - gebruik het gezond verstand, ook in Nederland’.

Blijf thuis

Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) van Sint-Gillis-Waas deed zondagmiddag nog een oproep aan haar inwoners om níet naar Hulst te gaan. “Ik weet dat het heel verleidelijk is om bij onze buren in Hulst te gaan shoppen, eten of drinken, maar ik roep iedereen op om thuis te blijven. Gelieve de verplaatsingen over de grens beperkt te houden tot het strikt noodzakelijke, zoals werk.”

Voor de horeca-uitbaters in Hulst is het een dubbelzinnige situatie. “Wij leven voor een deel van de Belgen. Het hele jaar door komen massaal veel Belgen op zaterdag en zondag naar Hulst afgezakt. Het is nu evenwel een heel andere situatie en we begrijpen dat veel inwoners van Hulst dit allerminst leuk vinden. Veel mensen hebben schrik. Maar goed, wij volgen de maatregelen op van ónze overheid. Meer kunnen wij ook niet doen.”