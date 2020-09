GrensDorpen organiseert cursus over Zeeuwse en Wase dialecten Joris Vergauwen

09 september 2020

18u46 1 Sint-Gillis-Waas De werkgroep GrensDorpen houdt dit najaar een cursus over de dialecten uit de grensstreek tussen het Waasland en Zeeuws-Vlaanderen.

GrensDorpen is een grensoverschrijdende samenwerking met steun van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten uit Hulst en De Klomp uit De Klinge. Een cursus dialect staat dit najaar op het programma, met als centrale vraag ‘Is de landsgrens ook hier een taalgrens?’.

De cursus wordt gegeven door Veronique de Tier, adviseur streektalen bij Erfgoed Zeeland en dialectoloog bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. Veronique is voorzitter van de Stichting Nederlandse Dialecten en werkte mee aan het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten.

In de cursus worden de Oost-Zeeuws-Vlaamse en Wase dialecten aan de grens onder de loep genomen. “De cursus gaat in op de geschiedenis van de Vlaamse en Zeeuwse dialecten met de focus op de grensdorpen. Heel lang geleden spraken al deze grensdorpen dezelfde taal, maar hoe is het nu en op welke manier zijn de dialecten geëvolueerd?”, klinkt het.

De cursus vindt plaats op dinsdagen 27 oktober, 10 november en 24 november, telkens van 19.30 tot 21.30 uur, in Klingspoor in De Klinge. De deelnameprijs bedraagt 30 euro. Inschrijven is verplicht. Dat kan via e-mail aan guillaume.drumont@gmail.com, of telefonisch via +32653592956.