Gooi geen hondenpoepzakjes in de riolering Kristof Pieters

11 juni 2019

17u48 1 Sint-Gillis-Waas De Technische Dienst van Sint-Gillis-Waas doet een oproep om niet langer hondenpoepzakjes in de riolering te gooien. Al te vaak worden arbeiders opgeroepen om verstopte straatkolken aan te pakken. Met groene (milieuvriendelijke) verf trekken ze er nu op uit om de boodschap op het wegdek aan te brengen.

“Rioolputjes en het niet-vervuilen ervan, is belangrijk”, benadrukt schepen Herwin De Kind (Groen). “Het water van deze putjes gaat naar een waterzuiveringsinstallatie of komt soms nog rechtstreeks in een waterloop terecht. Er mag dus enkel regenwater in en geen vetresten, olie of hondenpoepzakjes. De vervuiling bedreigt ook vissen en dieren die afhankelijk zijn van zuiver water. Tot slot zorgen vervuilde putjes voor overlast in de straten. Bij hevige regenval kunnen ze leiden tot overstromingen, met ondergelopen straten en kelders als gevolg.”

De schepen benadrukt dat het ook voor het personeel geen aangename taak is om de verstopte straatkolken aan te pakken. Als arbeiders ergens vaststellen dat er hondenpoepzakjes in de riool worden gegooid, zullen ze de slogan ‘Hier begint de zee, niets ingooien aub’ in verf aanbrengen nadat ze het rioolputje hebben proper gemaakt.

Het gemeentebestuur legt ook de vinger op een ander probleem: het sluikstorten van groenafval. “Rond deze tijd van het jaar gaan we met z’n allen in de tuin werken. Op korte tijd hebben we heel wat groenafval bij elkaar. Dit groenafval wordt helaas vaak achtergelaten in bermen en op pleintjes. Dit wordt echter ook beschouwd als sluikstorten is en is dus strafbaar”, zegt De Kind. Wie een tuin heeft, kan het groenafval best thuis composteren ofwel kan men het wegbrengen naar het recyclagepark.