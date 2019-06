Gewonden bij ongevallen in Turfbankenstraat en aan Dries Kristof Pieters

26 juni 2019

Dinsdagmorgen raakten omstreeks 7.35 uur ter hoogte van de Turfbankenstraat in Meerdonk twee voertuigen met mekaar in aanrijding. Eén bestuurder raakte hierbij gewond. Ook aan de Dries in Sint-Pauwels gebeurde een ongeval met twee voertuigen. Dit gebeurde dinsdagavond omstreeks 23.10 uur. Beide bestuurders raakten gewond.