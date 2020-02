Gevolg van stormweer? Zes kettingzagen gestolen uit garage en pick-up Kristof Pieters

11 februari 2020

18u13 0 Sint-Gillis-Waas Ook dieven lijken last te hebben gehad van omver gewaaide bomen door de storm Ciara. Op twee plaatsen in Sint-Gillis-Waas werden in totaal zes kettingzagen gestolen.

Een eerste inbraak gebeurde tussen maandagavond en dinsdagvoormiddag in de Baarstraat in Sint-Gillis-Waas. Daar werd ingebroken in een losstaande garage. Dieven gingen aan de haal met een kettingzaag.

In de Smoutstraat in Sint-Gillis-Waas werden maandagavond maar liefst vijf kettingzagen en een gereedschapskoffer gestolen uit een pick-up.

Tot slot werd er ook nog ingebroken in een auto die geparkeerd stond in de Collemanstraat. Uit de auto werden twee fietsen gestolen. Deze diefstal gebeurde tussen zondagavond en zondagnacht.