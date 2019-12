Gevaarlijk kruispunt Voshoek veiliger maar N-VA vreest nieuw gevaarlijk kruispunt Zwanenhoek Kristof Pieters

22 december 2019

19u53 2 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas heeft recent maatregelen genomen om het kruispunt Voshoek veiliger te maken. Het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Voshoek moet het aantal ongevallen doen afnamen. Oppositiepartij N-VA vreest echter dat de problemen zich zullen verschuiven naar het kruispunt Zwanenhoek.

Op het kruispunt Voshoek deden zich dit jaar enkele zware verkeersongevallen voor. De meeste ongevallen gebeuren door wagens die uit de Voshoek het kruispunt komen opgereden. De gemeente besliste daarom om éénrichtingsverkeer in te voeren en de haaientanden op het kruispunt te vervangen door een stopstreep. Het éénrichtingsverkeer is een tijdelijke maatregel want samen met de gemeente Beveren is beslist om ook een ontwerp te laten maken voor een heraanleg van het kruispunt. Op termijn komt er wellicht een langgerekt verkeersplateau. .

Het voorstel voor de stop-belijning deed N-VA Sint-Gillis-Waas reeds maanden geleden samen met het idee om het kruispunt te accentueren met reflecterende verf en het inkorten van de haag. Het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Voshoek creëert volgens fractieleider Koen Daniëls een nieuwe gevaarlijke situatie. “Want het verkeer komende van de Voshoek moet nu omrijden langs de Botermelkstraat. Dat kruispunt is minstens even gevaarlijk. Het gemeentebestuur heeft nu het gevaar gewoon verlegd naar één kruispunt verder. Het verkeer dat uit de Botermelkstraat komt en richting Vrasene wil, moeten zeer ver uit de straat komen om het verkeer in de bocht komende van Sint-Gillis-Waas te kunnen zien. Dit is alles behalve een oplossing maar eenzelfde onoverzichtelijke kruispunt,” klinkt het bij Daniëls en gemeenteraadslid Denis D’hanis (N-VA).