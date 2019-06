Gerechtelijke dokters en onderszoeksrechter aan het woord op procesdag drie Jeroen Desmecht

18 juni 2019

19u51 0 Sint-Gillis-Waas Sejad. S, de 29-jarige Kroaat die beschuldigd wordt van de moord op zijn echtgenote Arijana Fetahi in 2016, had op het moment van de feiten ongeveer 2.1 promille alcohol in zijn bloed. Dat verklaarde de toxicoloog tijdens het assisenproces tegen de man.

“Voor een man van 73 kilo, komt ongeveer overeen met tien glazen bier”, verklaart de dokter. Voor Sejad, die toen naar eigen zeggen zo’n 90 kilo woog, ligt dat getal dus nog iets hoger. “92 procent van de bevolking is onder die omstandigheden dronken.”

Dinsdag kwamen ook onderzoeksrechter Emmanuel Böting en enkele psychiaters aan het woord. “S. is een gemiddeld begaafde man, met een iq van net geen 90”, zegt één van de dokters. “Er is een verhoogde kans op intrafamiliaal geweld. Sejad heeft een hedonistische levensstijl en een zekere immaturiteit in zijn persoonlijkheid, maar geen ernstige geestesstoornis. Daar is zeker geen oorzakelijk verband met zijn alcoholproblematiek en de feiten.”