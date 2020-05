Gemeenteraadszitting gaat digitaal voor inwoners via YouTube Joris Vergauwen

04 mei 2020

22u41 0 Sint-Gillis-Waas De gemeenteraadszitting in Sint-Gillis-Waas gaat donderdag digitaal. Dat gebeurt voor het publiek via een live-streaming op YouTube, weliswaar zonder beeld.

De gemeenteraad van maart kon in Sint-Gillis-Waas nog zorgeloos doorgaan. Dat gebeurde een week voor ons land in de ban van het coronavirus geraakte. De gemeenteraadszitting van april werd geannuleerd. Deze maand gaat het gemeentebestuur digitaal om de gemeenteraad de mogelijkheid te geven de nodige beslissingen te nemen. “25 raadsleden én een publiek in de raadszaal verwelkomen, gaat niet. Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Daarom vinden de gemeente- en OCMW-raad volledig digitaal plaats”, klinkt het.

In zowat alle Vlaamse gemeenten gaat de gemeenteraad in deze coronaperiode digitaal. Dat gebeurt via verschillende digitale platformen, meestal via Teams. Om de inwoners de mogelijkheid te geven om de gemeenteraadszitting te volgen, kiest het gemeentebestuur voor YouTube. Op dat videoplatform heeft de gemeente een eigen kanaal. Maandag vond op die manier al de commissiezitting plaats. Donderdag 7 mei vanaf 20 uur volgt ook de gemeenteraadszitting.

Voor het publiek is er op YouTube evenwel alleen het geluid van de zitting te horen. Beelden zijn niet beschikbaar. Hoewel zittingen van de gemeenteraad in normale tijden altijd open staan voor het publiek is dat in de meeste Vlaamse gemeenten op de digitale manier niet het geval. In Sint-Gillis-Waas kan het publiek nu dus wél de zitting volgen.

Oppositiepartij N-VA hoopt op een vervolg. “We hopen dat deze digitale gemeenteraad ervoor kan zorgen dat ook in de toekomst alle commissies en gemeenteraden met geluid én beeld thuis kunnen worden gevolgd door de inwoners”, stelt N-VA-raadslid Koen Daniëls. In januari 2019 stelde N-VA dat al voor, maar daar ging de meerderheid toen niet op in.

De gemeenteraad is nu donderdag te volgen op het YouTube-kanaal van Sint-Gillis-Waas via deze link.