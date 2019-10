Gemeentepersoneel Sint-Gillis-Waas zamelt 4.973 euro in voor Levensloop Kristof Pieters

29 oktober 2019

09u27 0 Sint-Gillis-Waas Het team Lokaal Bestuur Sint-Gillis-Waas nam voor de tweede keer deel aan Levensloop in Beveren. Samen met het team ‘Ghostrunners’ werd een tent bemand en bleven ze 24 uur in beweging. Zo zamelden ze 4.973 euro in voor de Stichting tegen Kanker.

Het team van het Lokaal Bestuur Sint-Gillis-Waas bestond uit 68 deelnemers en 19 helpers van gemeente, OCMW, Welzijnsvereniging en GBS Het Kompas. Dat leverde het mooie bedrag van 4.973 euro op. In totaal namen 83 teams deel aan Levensloop Beveren. Drie teams kwamen uit Sint-Gillis-Waas: het Lokaal Bestuur Sint-Gillis-Waas, Ghostrunners en Meubelen Verberckmoes. Levensloop Beveren bracht in totaal 330.000 euro op. De afspraak voor volgend jaar is al gemaakt.