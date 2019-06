Gemeente zet geen chemische bestrijdingsmiddelen in tegen buxusmot: “Want mezen dreigen hierdoor slachtoffer te worden” Kristof Pieters

11 juni 2019

17u36 0 Sint-Gillis-Waas Tuinen en openbaar groen worden opnieuw geconfronteerd met kapotte buxusplanten. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas gaat echter geen chemische bestrijdingsmiddelen inzetten tegen de buxusmot. Alle buxusplanten die verloren gaan, worden stelselmatig vervangen door andere planten of bloemen.

“Door geen pesticiden in te zetten, dreigen veel buxusplanten verloren te gaan”, weet Tom Ruts (Groen), schepen van groenbeheer en dierenwelzijn. “Het Nederlandse Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) stelde vorig jaar echter al een verhoogde mezensterfte vast die mogelijk gelinkt is aan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot. Ook bij ons wijzen VELT en Vogelbescherming Vlaanderen op de verhoogde mezensterfte en vrezen zij voor een mogelijk verband met de chemische bestrijding van de buxusmot. Het lijkt wel vechten tegen de bierkaai. De buxusmot vormt een steeds groter probleem voor buxusstruiken. Veel mensen gebruiken chemische bestrijdingsmiddelen tegen de motten, maar de rupsen worden vaak gegeten door mezensoorten als kool- en pimpelmees. Het lijkt al te gek dat net de vogels, die de beste natuurlijke vijand zijn van de buxusmot, misschien wel slachtoffer worden van de chemische bestrijding van de buxusmot.”

De gemeente gaat daarom alle buxusplanten stelselmatig vervangen door andere planten of bloemen. Dat gebeurde intussen al aan de Dries in Sint-Pauwels en in de Beekstraat. De gemeente doet ook een warme oproep aan inwoners om geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken tegen de buxusmot.