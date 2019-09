Gemeente werkt aan subsidiereglement voor chippen en steriliseren van katten Kristof Pieters

14u42 1 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas wil nog dit jaar werk maken van een subsidiereglement voor het chippen en steriliseren van katten. Dat zegt schepen van dierenwelzijn Tom Ruts (Groen). Die werd hierover bevraagd in de gemeenteraad door Koen Daniëls.

Daniëls vroeg om dringend werk te maken van een welomlijnd zwerfkattenplan. Sint-Gillis-Waas is immers één van de 37 gemeenten waar daarover nog niks op papier staat terwijl dit wettelijk verplicht is. Hij pleit ervoor om zwerfkatten te laten vangen en onvruchtbaar te laten maken door een dierenarts op kosten van de gemeente. Ze kunnen dan nadien terug uitgezet worden op de plaats waar ze gevonden zijn.

Schepen Ruts reageert verbaasd. “Dit gebeurt namelijk al. Onze gemeente werkt al meer dan 10 jaar samen met de provinciale dienst RATO voor de organisatie van zwerfkattenacties. RATO doet dit trouwens op een professionele manier ook voor een tiental andere Oost-Vlaamse gemeenten.”

Volgens N-VA is dit echter onvoldoende. “Zwerfkatten die niet door RATO worden gevangen, komen namelijk in het asiel terecht en worden nog vaak geëuthanaseerd”, zegt Daniëls. De gemeente is hiervoor trouwens ook op de vingers getikt door zowel het Departement Omgeving als GAIA.

Er is nu afgesproken om via commissiewerk nog dit jaar verder werk te maken van een subsidiereglement voor het chippen en steriliseren van katten. “Als huiskatten dan toch gaan zwerven zijn ze op z’n minst al onvruchtbaar en bovendien kunnen gevonden katten door de chip sneller worden herenigd met hun baasje”, zegt Daniëls. Schepen Ruts deelt die mening. “We waren daar al trouwens mee bezig en gaan ons inspireren op het systeem dat eerder dit jaar in Sint-Niklaas werd ingevoerd door mijn collega-schepen Wout De Meester.”