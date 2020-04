Gemeente verlengt eenrichtingsverkeer in Schooldreef en Kerselarendreef: “Zorgt voor minder verkeersdruk

in De Klinge” Joris Vergauwen

09 april 2020

18u27 0 Sint-Gillis-Waas Het schepencollege van Sint-Gillis-Waas verlengt al zeker tot eind april het tijdelijk eenrichtingsverkeer in een deel van de Schooldreef en Kerselarendreef in deelgemeente De Klinge. Ook de snelheidsbeperking tot 30 km/u blijft in beide straten behouden. De gemeente bekijkt of deze verkeerssituatie permanent kan worden ingevoerd.

Begin maart dreigde een woning in Klingedorp in te storten nadat een aannemer op het aangrenzende stuk grond graafwerken aan het uitvoeren was. De verzakking deed zich voor toen de kraanbestuurder de laatste restanten van een kelder aan het weghalen was. De gemeente liet meteen Klingedorp afsluiten en voerde tijdelijk eenrichtingsverkeer in voor een deel van de Schooldreef en Kerselarendreef.

Het schepencollege besliste nu om die verkeersmaatregelen te behouden, al zeker tot eind deze maand. Ook de snelheidsbeperking tot 30 km/u blijft van kracht. “Door deze maatregelen gaat de verkeersveiligheid erop vooruit en vermindert de verkeersdruk in deze straten en nabijgelegen woonwijken. Ondertussen werken we aan een permanente oplossing met flankerende maatregelen en aandacht voor het parkeren. Dit alles krijgt vorm in een nieuw mobiliteitsplan”, meldt de gemeente.