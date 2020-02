Gemeente start Reynaertjaar met vossenstreek JVS

16 februari 2020

10u24 0 Sint-Gillis-Waas Sint-Gillis-Waas is opnieuw voorzitter van het Land van Reynaert. De gemeente heeft het Reynaertjaar alvast met een vossenstreek ingezet.

Begin februari circuleerden er plots filmpjes van een zekere Hersinde De Wolf op de sociale media. Daarin klaagde die figuur de verheerlijking van Reynaert aan. Enkele dagen later werden er aan Reynaertbeelden in de streek bordjes opgehangen met ‘#jesuisHersinde’. Daar zat de gemeente Sint-Gillis-Waas achter. “Iedereen tastte een tijd lang in het duister. Wat de intentie was van de actievoerders was niet duidelijk. Het maakte wat los op sociale media, met voor- en tegenstanders. We hebben alvast aangetoond met deze list aan dat het verhaal nog altijd van deze tijd is”, klinkt het bij de gemeente Sint-Gillis-Waas.

In 2020 organiseert de gemeente verschillende activiteiten voor dit Reynaertjaar, als voorzitter van het Land van Reynaert. Bedoeling is om zo het verhaal ‘Van den vos Reynaerde’ te promoten. Het intergemeentelijk project Het Land van Reynaert is een grensoverschrijdend, cultureel samenwerkingsproject tussen gemeenten boven en onder de landsgrens. Sint-Gillis-Waas neemt in 2020 de fakkel over van Moerbeke. Het is geleden van 2007 dat Sint-Gillis-Waas nog eens voorzitter was. Ook toen kwam de gemeente sluw uit de hoek door het Reynaertbeeld van de hand van Dolf De Rudder te stelen in Sint-Niklaas.

Wat er alvast zit aan te komen, is een straatkunstproject samen met de jeugdateliers van d’Academie Beeld. In elke deelgemeente zal ‘Reynaert en de zijnen’ op een frisse en unieke manier verschijnen. In oktober wordt GC De Route een verzamelplaats van verenigingen en individuen die samenwerken aan een theatervoorstelling. En het spoor van de vos wordt tussen 21 juni en 21 september gevolgd tijdens de jaarlijkse zomerfietszoektocht van de gemeente.