Gemeente start proefproject enkele richting in centrum Meerdonk Joris Vergauwen

18 september 2020

17u10 0 Sint-Gillis-Waas De gemeente verandert de verkeerssituatie in de Schoolstraat, Plezantstraat en in een deel van de Margrietstraat in Meerdonk.

“Uit verschillende overlegmomenten met de inwoners blijkt dat een betere en veilige verkeersinrichting noodzakelijk is in de Schoolstraat, Plezantstraat en in een deel van de Margrietstraat, tussen de kruispunten Schoolstraat en Meerdonkdorp”, meldt het schepencollege van Sint-Gillis-Waas. Die besliste om vanaf 1 oktober een proefproject enkele richting op te starten. “Bedoeling is om deze straten zo conflictvrij mogelijk te maken en ook de verkeersknelpunten weg te werken. Bovendien wordt het verkeersveiliger voor de zachte weggebruikers en de fietsende scholieren van en naar school.”

Wat verandert er vanaf 1 oktober?

In de Schoolstraat wordt eenrichtingsverkeer van kracht tussen de kruispunten Plezantstraat-Polderstraat en Margrietstraat in de rijrichting van de Margrietstraat. Tussen de kruispunten Plezantstraat-Polderstraat en Meerdonkdorp-Dijkstraat komt er eenrichtingsverkeer in de rijrichting van Dijkstraat.

De Plezantstraat wordt een eenrichtingsstraat, naar de Schoolstraat en Polderstraat toe.

In de Margrietstraat geldt eenrichtingsverkeer tussen de kruispunten Schoolstraat en Meerdonkdorp.

Auto’s moeten worden geparkeerd in de rijrichting van het verkeer.