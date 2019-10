Gemeente reikt prijzen uit van 14de zomerzoektocht: succesvolle editie met recordaantal deelnemers JVS

23 oktober 2019

16u51 0 Sint-Gillis-Waas In GC De Route vond dinsdag de prijsuitreiking van de 14de zomerzoektocht plaats. Het was een succesvolle editie. Maar liefst 233 mensen namen deel aan de zomerzoektocht, een record.

Maar liefst 233 mensen namen deel aan de veertiende editie van de gemeentelijke zomerzoektocht. In GC De Route werden de winnaars in de bloemetjes gezet. Deze keer was er een ex aequo voor de eerste prijs. Zowel Malou Vercruyssen als Jason Van Esbroek wisten alle antwoorden en gaven exact dezelfde minuten op. Ze ontvingen allebei een cheque van Vlaanderen Vakantieland ter waarde van 185 euro. Davina De Munck kreeg de derde prijs. Dat was een cheque van Vlaanderen Vakantieland ter waarde van 100 euro.

Ook de volgende inwoners vielen in de prijzen: Nick De Cock wint een korf streekproducten van 50 euro en Hilde Smet en Marco Sayes een cadeaumand van de Wereldwinkel van 25 euro.

Wie de antwoorden van de zomerzoektocht wil weten, kan terecht op www.sint-gillis-waas.be/antwoorden-gemeentelijke-zomerzoektocht-2019.