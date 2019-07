Gemeente neemt extra maatregelen tegen hitte: ijsjes voor alle personeelsleden JVS

25 juli 2019

14u18 0 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas is waakzaam bij de aanhoudende hitte. In het administratief bestuurscentrum, bij de technische dienst en in het woonzorgcentrum worden er extra maatregelen genomen. Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) bracht een bezoek aan alle diensten en deelde ijsjes uit.

“Ik heb een bezoek gebracht aan de technische dienst, daarna ben ik ook langs geweest in ons woon-zorgcentrum. Men doet er alles aan om zo goed mogelijk voor onze bewoners en ons personeel te zorgen. Ik vind het als burgemeester belangrijk om deze bezoeken te doen en om te horen hoe het gaat”, schetst burgemeester Maaike De Rudder (CD&V).

Voetbadjes

In het woonzorgcentrum worden extra drankbedelingen georganiseerd met ijsthee. De activiteiten zijn er tijdelijk geschrapt. In de plaats krijgen de bewoners voetbadjes. “De bewoners worden extra aangespoord om te drinken en om lichte en frisse kledij aan te trekken. Er wordt toezicht gehouden dat de bewoners niet gaan wandelen in de volle zon en ze worden aangemoedigd om in de leefruimtes te zitten omdat daar airco is. De personeelsleden hebben allemaal een mooie waterfles gekregen met het logo van de gemeente zodat zij steeds aan de watercorners lekker fris water kunnen afnemen. Ook zijn er T-shirts beschikbaar”, aldus De Rudder.

Ook bij de technische dienst van de gemeente worden er maatregelen genomen. “Het personeel mag starten om 6.30 uur. Er wordt extra water voorzien en er worden meer pauzes ingevoerd. Ook zullen onze arbeiders vanaf 12 uur binnenwerk in het magazijn doen. Zwaar werk wordt, indien mogelijk, uitgesteld. Ook met de schoonmaaksters zijn er de nodige afspraken gemaakt. Al het personeel krijgt vandaag ook een lekker ijsje.”