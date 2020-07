Gemeente neemt extra maatregelen: “Alle evenementen worden verboden tot eind augustus” Joris Vergauwen

28 juli 2020

18u43 0 Sint-Gillis-Waas In Sint-Gillis-Waas worden alle gemeentelijke activiteiten en ook alle evenementen van verenigingen of privé-initiatieven verboden tot en met 31 augustus.

De lokale veiligheidscel van de gemeente Sint-Gillis-Waas heeft dinsdag een aantal extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo worden alle evenementen verboden tot en met 31 augustus. Het gaat zowel om de gemeentelijke activiteiten als om alle evenementen van verenigingen of privé-initiatieven. Daarnaast worden dit jaar ook de kermissen in de vier deelgemeenten geannuleerd. “Deze beslissing nemen we met heel veel spijt in het hart, maar de gezondheid van onze inwoners is het belangrijkste. Ik wil een uitbraak van het virus in onze gemeente vermijden”, stelt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “De cijfers voor onze gemeente zijn voorlopig geruststellend, maar als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid.”

Mondmasker

Iedereen moet voortaan ook een mondmasker bij zich hebben, behalve kinderen onder de 12 jaar. “Op die manier kan men het mondmasker opzetten als de afstand niet gerespecteerd kan worden.”

Het kleutersportkamp deze week blijft gewoon verder gaan. Ook voor het speelplein, activiteiten van de grabbel- en knuffelpas en de zomerklassen verandert er niets.

“Midden augustus volgt een evaluatie en bekijken we of de genomen maatregelen al dan niet verlengd worden. Laat ons hopen dat we het virus onder controle kunnen houden”, aldus de burgemeester.