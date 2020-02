Gemeente maakt zich op voor carnaval: Minikielen vieren 44ste editie JVS

19 februari 2020

14u28 0 Sint-Gillis-Waas In het weekend van 29 februari en 1 maart is het carnaval in Sint-Gillis-Waas, al voor de 44ste keer. Dat zet carnavalsvereniging De Minikielen graag in de kijker.

44 jaar carnaval, dat mag gevierd worden. En dat gebeurt ook in Sint-Gillis-Waas volgende week. De stoet vindt plaats op zondag 1 maart, met vertrek in de Pompwijk. “Voor 44 jaar carnaval wordt de stoet geopend door de reuzen van onze gemeente en bevriende verenigingen. Omdat Sint-Gillis-Waas dit jaar voorzitter is van Het land van Reinaert hebben de vossen ook hun reuzen afgevaardigd”, schetst Romain Meersschaert van De Minikielen.

De stoet vertrekt om 14.30 uur in de Pompstraat en passeert de Kerkstraat, Kronenhoekstraat, Blokstraat, Nieuwstraat, Lage Kerkwegel, Parkstraat, Kasteelstraat en opnieuw de Kerkstraat. De deelnemers aan de stoet worden beoordeeld door het gemeentebestuur waarna de prijsuitreiking volgt. Rond 19 uur is er de popverbranding.

Prinsenwagen

Maar er is meer. “44 jaar is speciaal. Carnaval telt in blokken van 11 jaar. Daarom hebben wij voor iets extra gezorgd. Op 21 februari om 20 uur stellen wij onze prinsenwagen voor. Dit gebeurt op het Omer De Meyplein met een korte doopplechtigheid, in aanwezigheid van de burgemeester en oud-prinsen en -keizers.”

Vrijdagavond 28 februari is er om 20 uur een academische zitting in de bibzaal in de Kerkstraat 67. Zaterdag 29 februari worden de carnavalisten ontvangen op het gemeentehuis en krijgt prins Heiko de sleutels van het gemeentehuis. Om 14 uur die dag is er het kindercarnaval in de bibzaal, gevolgd door de bakkersworp. “Omdat de kerk in de steigers staat, hebben we in samenspraak met de brandweer een aangepaste versie voorzien.” Traditiegetrouw is er ook de avondstoet, met vertrek om 19.30 uur op het traject Kasteelstraat, Kerkstraat, Stationsstraat, B.V. Landeghemstraat, Pompstraat en Kerkstraat.