Gemeente leent laptops uit aan gezinnen met schoolgaande kinderen Joris Vergauwen

03 april 2020

08u52 0 Sint-Gillis-Waas De gemeente stelt tien laptops ter beschikking aan gezinnen met schoolgaande kinderen.

Kinderen kunnen deze weken alleen nog digitaal contact houden met hun leerkrachten. Schooltaken worden momenteel ook bijna uitsluitend digitaal doorgegeven. Niet elk gezin heeft echter een laptop. Daarom leent de gemeente 10 tweedehandslaptops uit aan gezinnen met schoolgaande kinderen in het lager onderwijs. “We deden een oproep bij alle scholen in onze gemeente. De directies kunnen aan ons doorgeven wie er een laptop wil gebruiken. Die gezinnen hebben de laptops in deze moeilijke periode extra nodig, voor het schoolwerk van de kinderen”, schetst burgemeester Maaike De Rudder (CD&V).

“Gezinnen die nood hebben aan een uitleenlaptop, kunnen dit nog doorgeven aan de directie van de school van hun kinderen. We beschikken over 10 laptops om uit te lenen. Daarvan zijn er momenteel 5 gereserveerd.”

De gemeente gebruikt de laptops tijdelijk van een computerbedrijf in Sint-Niklaas.