Gemeente laat voorlopig geen bezoekers in woonzorgcentra toe

16 april 2020

12u47 0 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas laat voorlopig nog geen bezoekers toe in de woonzorgcentra. “De gezondheid van alle medewerkers en bewoners krijgt nu absolute voorrang.”

Na overleg met de twee woonzorgcentra heeft het gemeentebestuur beslist om er nog geen bezoekers toe te laten, nadat de Nationale Veiligheidsraad woensdagavond die mogelijkheid aankondigde. “We staan zeker stil bij de impact van alle maatregelen op onze oudere inwoners en hun familie, maar toch primeert nog altijd de volksgezondheid”, stelt schepen voor Welzijn Marita Meul (CD&V).

De gemeente nam intussen ook akte van de verklaring van minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V), dat met de sector nog bekeken wordt wanneer en hoe de nieuwe maatregel zou kunnen ingevoerd worden. “We blijven voorlopig alle maatregelen en inspanningen die genomen werden op dezelfde manier verder zetten. We volgen de situatie voortdurend op. Verder wacht onze gemeente de verdere richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid af. Als er hierover meer duidelijkheid is, bekijken we dit verder”, aldus burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “Ik begrijp dat dit geen makkelijke boodschap is voor de familieleden van deze bewoners. Voor alle medewerkers en bewoners zijn het ontzettend zware tijden. Als burgemeester kan ik alleen maar respect hebben voor alle inspanningen, groot of klein.”

