Gemeente kiest voor natuurvriendelijker graslandbeheer Joris Vergauwen

24 april 2020

09u51 0 Sint-Gillis-Waas Geen strak gazonbeheer meer op het openbaar domein of in bermen in Sint-Gillis-Waas. De gemeente schakelt over naar een natuurlijkvriendelijker graslandbeheer.

Net als in heel wat andere Vlaamse gemeenten verandert ook het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas het graslandbeheer. “Standaard maaien we vanaf dit voorjaar de eerste meter langs bermen en graslanden heel kort, de rest laten we ongemoeid tot in de herfst. Dan pas volgt een volledige maaibeurt. Uiteraard primeert de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid voor weggebruikers altijd”, meldt het gemeentebestuur.

Vorig jaar startte een proefproject op de graslanden van de welzijnscampus Sint-Helena. “Langs de wegen en wandelpaden, parkeerplaatsen en fietspaden pasten we deze aanpak toe. De kleurenpracht viel iedereen onmiddellijk op. Op zonnige dagen wemelt het er van de vlinders, kevers, hommels en bijen. Een geslaagd proefproject. Daarom rollen we het verder uit over onze gemeente. We schakelen over naar een natuurvriendelijker graslandbeheer en laten het strakke gazonbeheer achter ons.”