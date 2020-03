Gemeente geeft luiersubsidie aan jonge gezinnen - “Te weinig", vindt N-VA Joris Vergauwen

06 maart 2020

14u33 0 Sint-Gillis-Waas Jonge gezinnen krijgen in Sint-Gillis-Waas voortaan éénmalig een rol witte luierzakken of een tegemoetkoming van 17,5 euro voor de aankoop van herbruikbare luiers. Oppositiepartij N-VA vindt dat de gemeente meer kan doen om jonge gezinnen te ondersteunen.

Sinds de invoering van diftar kampen gezinnen met jonge kinderen met meer kosten. Gemiddeld levert één kind 1,4 kilogram aan vuile luiers op. Er zijn witte luierzakken, maar die moeten gezinnen zelf naar het containerpark brengen, wat voor vele gezinnen niet echt aantrekkelijk is. Een alternatief is herbruikbare luiers. MIWA geeft éénmalig een subsidie van 125 euro aan jonge gezinnen voor de aankoop van herbruikbare luiers.

Om jonge gezinnen in Sint-Gillis-Waas een extra steuntje te geven bij de kostprijs van het hygiënisch afval van pasgeboren kinderen komt er nu op vraag van CD&V-gemeenteraadslid Matthias Van Zele een extra gemeentelijke subsidie. Inwoners die een geboorte, adoptie of een plaatsing van een kind in een pleeggezin aangeven, krijgen éénmalig een tegoedbon van de gemeente. Met die bon kunnen gezinnen een rol witte luierzakken afhalen in het gemeentehuis. Wie herbruikbare luiers gebruikt, kan ervoor kiezen om het bedrag ter waarde van een rol witte luierzakken, 17,5 euro, te laten overschrijven op de bankrekening.

De subsidie wordt eenmalig toegekend per gezin en is van toepassing voor elk gezin met kinderen die op 1 januari 2020 de leeftijd van 3 jaar nog niet bereikt hebben. “Deze steunmaatregelen hebben een sociaal en ecologisch doel. Het combineert een financiële tegemoetkoming met een stimulans om minder afval te produceren”, is raadslid Van Zele tevreden.

“Méér doen voor jonge gezinnen”

Minder tevreden is oppositiepartij N-VA, die vindt dat de steunmaatregel niet ver genoeg gaat. Het legde donderdag op de gemeenteraad een aantal amendementen voor om het subsidiereglement nog te wijzigen. “Wij vinden dat die subsidie niet éénmalig, maar jaarlijks zou moeten worden gegeven, met een maximum van drie jaar, tot kinderen zindelijk zijn. Ook het subsidiebedrag willen wij verhogen, van 17,5 naar 40 euro, om daadwerkelijk stimulerend te zijn naast de premie van MIWA voor herbruikbare luiers”, aldus N-VA-raadslid Koen Daniëls.

In Sint-Gillis-Waas waren er 150 geboortes in 2017, 162 in 2018 en 175 in 2019. “Als we het gemiddelde van die drie jaar nemen, komen we aan 167 geboortes per jaar. De subsidie van 17,5 euro die de meerderheid wil invoeren, zal de gemeente dus slechts 2.900 euro per jaar kosten. Akkoord, ons voorstel kost meer, zo’n 20.000 euro per jaar. Maar wij vinden dat de gemeente jonge gezinnen meer kan ondersteunen. Jonge gezinnen betalen immers de meeste belastingen.”

“Niet Sinterklaas spelen”

CD&V-raadslid Remi Audenaert vond dat geen goed voorstel. “We moeten niet Sinterklaas spelen. Om dat allemaal op te volgen, zou de gemeente ook nog extra personeel moeten inzetten. Bovendien is dit één van de vele subsidies in deze gemeente.”

“Om een bonnetje af te geven, moet je geen extra personeel inzetten”, reageerde Koen Daniëls (N-VA). “Op een moment dat de belastingen omhoog gaan, moet je dit bovendien maar durven lanceren: een subsidie van amper 2.900 euro per jaar. We hebben net nood aan meer jonge gezinnen. Onze gemeente veroudert fors.” De bestuursmeerderheid van CD&V en Groen-sp.a stemde uiteindelijk de amendementen van N-VA weg.

Wie meer info wil over de nieuwe subsidie: 03 727 17 00, omgeving@sint-gillis-waas.be