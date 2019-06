Gemeente gedagvaard in onderzoek naar concurrentievervalsing bij verkaveling Kristof Pieters

26 juni 2019

18u06 4 Sint-Gillis-Waas In de rand van een gerechtelijk onderzoek wordt de gemeente Sint-Gillis-Waas gedagvaard. Dit is het gevolg van een klacht voor concurrentievervalsing die in augustus vorig jaar werd ingediend door verschillende partijen die betrokken zijn bij een verkaveling in De Klinge. Volgens makelaar Chris Scheerders, die de bal aan het rollen bracht, is dit echter nog maar het topje van de ijsberg.

De zaak waarvoor de gemeente nu gedagvaard wordt, draait rond een nieuwe verkaveling in de Hogenakkerstraat waarvoor Chris Scheerders als makelaar werd aangesteld. Het gaat voor alle duidelijkheid over een dossier van de vorige legislatuur. Volgens Scheerders werkt het gemeentebestuur met twee maten en twee gewichten en is er sprake van machtsmisbruik. “Om broodnodige attesten te krijgen voor de ontwikkeling van het project, moesten er op voorhand verkoopbeloften worden ondertekend voor enkele bouwgronden waarop sociale woningen moesten komen”, legt hij uit. “De gemeente baseert zich hiervoor echter op een reglement dat op Vlaams niveau door het grondwettelijk hof werd vernietigd. Maar het zijn vooral de ongeoorloofde middelen die men gebruikt om het doel te bereiken. De gronden moesten eerst aan 75% en vervolgens aan 50% van de waarde verkocht worden voor sociale woningbouw. Zonder die verkoopbelofte kreeg ik niet de nodige papieren om de rest van het project te realiseren. Dit is dus eigenlijk chantage en die manier van werken is ook in beroep door de provincie trouwens veroordeeld.”

De benadeelden eisen nu de vrijgave van de betrokken bouwgronden. “Want die zijn op een onrechtmatige manier en onder dwang juridisch vast gebetonneerd en onverkoopbaar geworden”, legt Scheerders uit. “Bovendien is het gelijkheidsbeginsel geschonden. In de verkaveling mochten geen appartementen worden gebouwd maar in maart heeft men de regels versoepeld, maar wel alleen voor de gronden die voorbehouden zijn voor sociale woningbouw.”

Volgens Scheerders worden dezelfde regels bovendien niet altijd even strikt toegepast bij andere verkavelingen. Bewijzen daarvan werden intussen al overgemaakt aan het parket. Daar werd besloten om het onderzoek uit te breiden.

Ook andere projecten onder de loep

Scheerders wil de gemeente ook in de zaak van de Sint-Helenasite laten dagvaarden. De gronden werden verkocht voor iets meer dan twee miljoen euro aan een projectontwikkelaar. “Maar ook daar zijn vreemde praktijken gebeurd”, stelt Scheerders vast. “Er mocht slechts 20% in volume uitgebreid worden maar de simulatie van het winnend bureau toont iets helemaal anders. De nieuwbouw is minstens de helft zo groot dan het bestaande gebouw. Ook hier kan men dus spreken van concurrentievervalsing.”

Tot slot trok Scheerders ook nog naar de rechtbank tegen een verhaalbelasting. “Waarvan ik de enige in de straat was, die deze belasting moest ophoesten, maar liefst 57.000 euro. De gemeente had het recht om die te innen maar het kan natuurlijk niet dat alle andere bewoners daarvan werden vrijgesteld.”

Scheerders wil met zijn juridische acties gerechtigheid bekomen. “Ik wacht nu met belangstelling het resultaat af van het gerechtelijk onderzoek naar de handel en wandel van verschillende ambtenaren en mandatarissen. Het zal vermoedelijk nog een lange strijd worden voor de rechtbank maar ik ben niet van plan om snel op te geven.”

Nog geen dagvaarding ontvangen

Volgens het gemeentebestuur ligt de bal nu in handen van het gerecht. In het belang van het onderzoek wil men daarom voorlopig geen commentaar kwijt. “We zijn op de hoogte gebracht dat er een dagvaarding op komst is maar officieel hebben we die wel nog niet ontvangen", laat burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) weten. “We kunnen dus moeilijk reageren als we de dagvaarding nog niet konden inkijken.” Ze wijst er wel nog op dat de verhaalbelasting bij Chris Scheerders nooit geïnd werd.