Gemeente draagt volledig rioleringsnet over aan RioP Kristof Pieters

06 oktober 2019

18u55 1 Sint-Gillis-Waas De gemeente Sint-Gillis-Waas gaat haar volledig rioleringsnet overdragen aan RioP. Vanaf nu staat deze in voor het onderhoud en de verdere uitbouw van het rioleringsnet. Het open grachtenstelsel blijft wel onder gemeentelijke bevoegdheid.

Elke gemeente is als rioolbeheerder verantwoordelijk voor het lokaal transport van afval- en hemelwater. Om de Europese doelstellingen te halen moet er ook in Sint-Gillis-Waas nog flink wat geïnvesteerd worden. Omdat dit een grote impact zou hebben op het budget van de meerjarenplanning, is beslist om het rioolstelsel over te dragen aan RioP, een onderdeel van De Watergroep. “Er zijn alleen maar voordelen”, zegt schepen Herwin De Kind. “Als we zelf de verdere uitbouw van het rioleringsnet voor onze rekening wilden nemen, hadden we drie voltijdse personeelsleden moeten aanwerven. Via RioP zal de uitbouw veel sneller gaan en zal er dus ook sneller zuiverder water in de grachten stromen. RioP kan ook aan veel interessantere voorwaarden leningen afsluiten.”

De waarde van het rioleringsnet in Sint-Gillis-Waas werd bepaald op 17 miljoen euro. De gemeente krijgt in ruil voor het afstaan van het hele stelsel 1,6 miljoen euro cash en voor 10 miljoen euro aan aandelen. Op termijn zal er ook nog een bonus van tien procent worden uitbetaald.

De overdracht gaat in vanaf 1 januari 2020. Vanaf dan zullen alle rioleringen in de gemeente eigendom worden van De Watergroep. Die zal dan ook instaan voor het onderhoud. Het grachtenstelsel blijft wel onder de gemeentelijke bevoegdheid. “En we blijven uiteraard ook nauw betrokken bij de planning en financiering van het afvalwaterbeheer”, zegt De Kind nog.