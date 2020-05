Gemeente bedeelt woensdag eerste deel mondmaskers Joris Vergauwen

26 mei 2020

14u16 0 Sint-Gillis-Waas Woensdag bedeelt het gemeentebestuur het eerste deel van de mondmaskers aan de inwoners. In een vijftiental centrumstraten gebeurt dat later deze week.

Op 22 april bestelden acht Wase gemeenten samen in totaal 265.660 mondmaskers voor hun inwoners bij Think Pink, waaronder ook Sint-Gillis-Waas. De levering werd verschillende keren uitgesteld, maar deze week zullen de Wase gemeenten die mondmaskers uiteindelijk huis-aan-huis kunnen bedelen.

Het is praktisch een heel groot werk. Daarvoor worden heel wat medewerkers en vrijwilligers ingeschakeld. “We gaan woensdag 27 mei het eerste deel van de mondmaskers bezorgen aan de inwoners”, aldus burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “We beschikken momenteel nog niet over alle mondmaskers. Daardoor kunnen we alle pakketten maken, behalve voor het centrum van Sint-Gillis-Waas. De inwoners van een vijftiental centrumstraten krijgen hun mondmaskers enkele dagen later.”

Ingenaaide filter

In totaal brengt de gemeente zo’n achtduizend pakketten aan huis bij de inwoners. Elk gezin ontvangt een enveloppe met daarin de mondmaskers met telkens twee filters van de federale overheid, voor alle inwoners ouder dan zes jaar. Het mondmasker van Think Pink bevat een ingenaaide filter die niet vervangen moet worden. De twee filters van de federale overheid kan een inwoner gebruiken voor een zelfgemaakt mondmasker.

De straten die in de eerste fase van de bedeling nog níet aan bod komen: Burgemeester Omer de Meyplein, Drieske Nijperstraat, Kasteelstraat, Kerkstraat, Klompenstraat, Kronenhoekstraat, Kuipersdreef, Lage Kerkwegel, Nieuwstraat, Pompstraat, Samelstraat, Tweehagen, Varenbergstraat, Vendelierstraat, Zwanenhoekstraat en Sint-Helenastraat.