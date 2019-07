Geld gestolen uit kluis bij inbraak in Sint-Niklaasstraat Kristof Pieters

22 juli 2019

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas. De hele woning werd doorzocht. De dieven gingen aan de haal met geld uit een kluis. De inbraak werd vrijdag vastgesteld maar gebeurde in de loop van vorige week tijdens de vakantie van de bewoners.