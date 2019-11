Geen windmolenpark ten noorden van E34, milieueffectenrapport afgekeurd Kristof Pieters

18 november 2019

17u51 1 Meerdonk De Vlaamse overheid heeft het milieueffectenrapport voor de bouw van drie windturbines ten noorden van de E34 in Sint-Gillis-Waas afgekeurd. Daarmee wordt de aanvraag automatisch stopgezet. Eerder sprak ook het college zich al negatief uit over de aanvraag.

Storm 41 had een aanvraag ingediend voor de bouw van drie windturbines met een hoogte van 200 meter ten noorden van de E34 in Sint-Gillis-Waas. Het openbaar onderzoek leverde 160 bezwaarschriften op. Daaruit bleek een grote bezorgdheid van de bewoners over de impact van de turbines op het open polderlandschap en op de kwaliteit van de woonomgeving door geluid en slagschaduw. De adviesraad gecoro gaf ook een ongunstig advies. Het college sloot zich daarbij aan en vreest dat het effect van de turbines op de populaties van broedvogels in het Meerdonkse krekengebied onderschat werd. Ook is er volgens de gemeente te weinig sprake van clustering met andere windturbines en zijn alternatieve locaties onvoldoende onderzocht.

Bruine kiekendieven

Het Team MER van de Vlaamse overheid sluit zich grotendeels aan bij deze opmerkingen. Zo is men bezorgd over de impact van de turbines op de kleine, maar bijzonder waardevolle populatie bruine kiekendieven in het krekengebied. Ook de geluidshinder in combinatie met de bestaande turbines wordt volgens het Team MER onderschat.

De uitspraak betekent dat de aanvraag automatisch wordt stopgezet. Het provinciebestuur moet dus geen beslissing meer nemen over deze aanvraag. Het gebied ten noorden van de E34 blijft voorlopig dus gevrijwaard van grootschalige windturbines.