Geen subsidie voor woonwagenterrein in De Klinge doordat pergola uit ontwerp niet werd geschrapt Kristof Pieters

13 juli 2020

12u38 4 De Klinge Minister Matthias Diependaele (N-VA) heeft beslist dat hij geen subsidie kan geven voor de realisatie van een nieuw woonwagenterrein in De Klinge, omdat er enkele tegenstrijdigheden zijn in de aanvraag van de gemeente.

Het gaat om een woonwagenterrein voor zes woonwagens in de omgeving van de Heykavel, bestemd voor een familie woonwagenbewoners uit De Klinge. De minister weigerde de subsidie omdat er tegenspraak is tussen twee stukken uit het subsidiedossier. In het oorspronkelijk ontwerp had de architect een nogal vreemde betonnen constructie getekend: een pergola met bloemen en planten die automatisch bewaterd zouden worden. Er klonk flink wat kritiek tegen deze dure frivoliteit en daarom werd het geschrapt in de omgevingsvergunning. In de subsidieaanvraag stond ze echter nog wel getekend. Omdat de aanvraag en de vergunning niet overeenkomen, weigert minister Diependeale nu dus de subsidie van 330.000 euro.

Voor N-VA Sint-Gillis-Waas is het voldoende aanleiding om het dossier stop te zetten. Dit is immers niet de eerste kink in de kabel. “Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP), waarin het woonwagenterrein was opgenomen, werd door minister Schauvliege geschorst en nadien door de Raad van State vernietigd”, reageert Koen Daniëls. “De bestemming van de grond is dag- en verblijfsrecreatie met maximaal één woning per kavel. Omgevingstechnisch kan daar dus geen woonwagenterrein. Bovendien is er ook een beroep ingediend bij de bestendige deputatie tegen de vergunning die het schepencollege zichzelf gaf.”

Volgens het gemeentebestuur spreekt minister Diependaele zich niet uit over de locatie van het woonwagenterrein, maar enkel over de samenstelling van het dossier. “De subsidie was door zijn voorganger, mevrouw Homans, trouwens principieel goedgekeurd”, klinkt. “We hebben enkel het advies van de omgevingsambtenaar gevolgd en de pergola geschrapt. We moeten voor de subsidie nu gewoon een aangepast dossier indienen en dat gaan we ook doen.”