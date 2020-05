Geen Kalseibraderij en Spektakelfeestmarkt deze zomer Joris Vergauwen

04 mei 2020

21u32 0 Sint-Gillis-Waas Ook in Sint-Gillis-Waas worden de grootste evenementen komende zomer geschrapt. De Klingse Kalseibraderij en de Spektakelfeestmarkt zullen al zeker niet plaatsvinden.

Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) heeft al iets meer duidelijkheid gegeven over de komende evenementenzomer in Sint-Gillis-Waas. Voor de Kalseibraderij in De Klinge begin juli en de Spektakelfeestmarkt in augustus in Sint-Gillis-Waas is er deze zomer geen plaats. Die evenementen worden geschrapt. Ook de 11 juli-viering zal niet doorgaan. “Deze evenementen worden aanzien als massa-evenementen waar we veel volk verwachten”, legt De Rudder uit. “Misschien is het deze zomer wel mogelijk om een kermis of buurtfeest te organiseren. Dat moeten we nog even afwachten. Maar de twee braderijen en de 11 juli-viering zullen helaas niet kunnen doorgaan. Over kleinere evenementen en sport- en zomerkampen is nog geen beslissing gevallen. De Veiligheidsraad zal hierover later deze maand een standpunt formuleren.”