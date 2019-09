Geen draagvlak voor windturbines boven E34 Kristof Pieters

29 september 2019

17u55 1 Sint-Gillis-Waas Er is geen draagvlak voor drie bijkomende windturbines die Storm wil bouwen boven de E34. Tot die vaststelling komt oppositiepartij N-VA na het bijwonen van de informatievergadering en kennisname van de vele bezwaarschriften die werden ingediend.

De partij hoopt dat er rekening gehouden zal worden met de stem van de bevolking. “Veel inwoners van Sint-Gillis-Waas zien die drie bijkomende windturbines boven de E34-expresweg niet zitten. Niet alleen omdat het mastodonten met een tiphoogte van 200 meter zijn, maar vooral omdat dit het open polderlandschap van onze gemeente zou verstoren”, zeggen fractievoorzitter Koen Daniëls en gemeenteraadslid Denis D’hanis. “Ten zuiden van de E34 staan er reeds 5 windturbines. Dat is goed voor het stroomverbruik van ongeveer 10.500 gezinnen terwijl er maar 9.000 zijn in onze gemeente. We doen dus reeds meer dan voldoende onze duit in het zakje inzake hernieuwbare energie.”

D’hanis, zelf inwoner van de wijk ’t Kalf, vindt het vreemd dat de aanvraag überhaupt werd ingediend. “In het gemeentelijk structuurplan staat dat de polder ten noorden van de E34 open landschap moet blijven. Eén windturbine komt bovendien vlakbij de wijk het Kalf te staan. De hinder, zowel visueel maar ook het zoevend geluid van de wieken en slagschaduw zal in deze woonzone sterk zijn. Ik begrijp dan ook de vele bezwaren uit onze wijk.”

Ook vanuit natuurliefhebbers komt er heel wat kritiek. “Het polderlandschap met zijn waterplassen trekt specifieke vogels aan. Die moeten nu al slalommen tussen de bestaande turbines”, zegt Koen Daniëls. “Er nog eens bijkomende en extra grote plaatsen vlakbij die natuurgebieden, bedreigt volgens kenners specifieke soorten zoals bijvoorbeeld de bruine kiekendief. De slagschaduw boven zijn broedgebied zou een verjagend effect hebben.”

N-VA hoopt dat de gemeente een goed onderbouwd negatief advies zal geven voor de 3 aangevraagde windturbines.

Nog tot en met maandag 30 september kunnen er bezwaarschriften worden.