Geen carnavalsstoet in De Klinge door stormweer Joris Vergauwen

23 februari 2020

12u56 0 Sint-Gillis-Waas De carnavalsstoet in De Klinge van zondagmiddag is afgelast door het stormweer.

Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V), de politie, de brandweer en de organisatie van de carnavalsstoet van De Klinge kwamen zondagvoormiddag samen om de situatie te bekijken voor de stoet. Ze beslisten uiteindelijk om de stoet in De Klinge van zondagmiddag niet te laten doorgaan. “Er worden nog zware windstoten en regen verwacht waardoor het te gevaarlijk is voor deelnemers en toeschouwers”, klonk het na het overleg.

Als alternatief wordt er een carnavalsfeestje gebouwd in de sporthal, Boegy’s café en in de polyvalente zaal.