Geen Albert Heijn aan N403: ook provincie weigert nu vergunning Joris Vergauwen

03 februari 2020

15u01 0 Sint-Gillis-Waas Na het schepencollege van Sint-Gillis-Waas heeft nu ook de provincie een vergunning geweigerd voor een nieuw handelscentrum met een Albert Heijn-supermarkt aan de N403 in Sint-Pauwels.

Vorig jaar diende projectontwikkelaar Cresendo Invest een aanvraag in voor de sloop van alle bestaande gebouwen op de site ‘De Wilgard’, een klein winkelcomplex langs de N403 (Potterstraat) in Sint-Pauwels. De ontwikkelaar wilde er een nieuwbouw zetten die plaats zou bieden aan de bestaande handelszaken en aan een vestiging van supermarktketen Albert Heijn. De winkeloppervlakte van de supermarkt zou 1.349 m² bedragen. Op de site zou ruimte zijn voor 100 parkeerplaatsen en 25 fietsenstallingen.

Op 5 augustus vorig jaar besliste het schepencollege van Sint-Gillis-Waas om geen omgevingsvergunning toe te kennen. De ontwikkelaar ging tegen deze beslissing in beroep. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen besliste nu echter ook om de vergunning te weigeren.

Bijkomende argumenten waren het feit dat er geen mobiliteitseffectenrapport bij de aanvraag zat en dat de MER-screening (MilieuEffectenRapport) niet volstond.

Bezwaarschriften

Het schepencollege van Sint-Gillis-Waas is tevreden met de beslissing van de provincie. “Ze sluit aan bij onze bekommernis en bij die van de vele buurtbewoners die bezwaar indienden voor een leefbare dorpskern van Sint-Pauwels en voor een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer langs de N403”, aldus burgemeester Maaike De Rudder (CD&V).

In de buurt leidde de aanvraag tot een petitie en heel wat bezwaarschriften. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer, de wegbeheerder van de N403, bracht negatief advies uit.

Het schepencollege gaf heel wat redenen om de vergunning te weigeren. Zo stelde het college dat de locatie zich 500 meter buiten het gebied bevindt dat in het gemeentelijk structuurplan voorzien is voor de vestiging van (grootschalige) handelszaken rond de kern van Sint-Pauwels, dat de supermarkt de lokale handel dreigt te verzwakken, dat de locatie slecht bereikbaar is voor wie geen auto heeft door een gebrek aan voetgangersvoorzieningen en door de ondermaatse kwaliteit van de fietspaden en dat de supermarkt dagelijks ruim 750 extra verplaatsingen met zich zou meebrengen, waarvan 80 procent met de auto, wat een forse toename betekent van het verkeer op de N403 die nu al verzadigd is tijdens de spitsuren. “Vooral het links afslaand verkeer is problematisch, zowel voor de doorstroming als voor de verkeersveiligheid. En verder is er een reëel risico op een tekort aan parkeerplaatsen op drukke momenten. Bij gebrek aan alternatief in de omgeving, kan dit tot gevaarlijke situaties leiden op en rond de N403.”