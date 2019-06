Fort Bedmarstraat wordt na snelheidsmeting opgenomen in zone 30 PKM

13 juni 2019

17u50 0 Sint-Gillis-Waas Er komt een zone 30 in de Fort Bedmarstraat in De Klinge. Dat gebeurt op voorstel van gemeenteraadslid Dirk Van Raemdonck (N-VA) én nadat de gemeente een snelheidsmeting liet uitvoeren.

“De Fort Bedmarstraat is een smalle woonstraat die door veel fietsers wordt gebruikt als onderdeel van het fietsknoopnetwerk richting het fietspad van de Koningsdijk”, zegt Van Raemdonck. “Bovendien is in die straat een camping gelegen en zijn alle omliggende straten zoals de Kapelledreef, Blauwe Hoefwegel, Warandewegel, Heykavel, enz vandaag reeds zone 30. Het is dan ook vreemd dat enkel de Fort Bedmarstraat dat niet is terwijl de bewoners vaststellen dat er soms hard gereden wordt”, motiveert Van Raemdonck zijn voorstel.

Het gemeentebestuur heeft na metingen ter plaatse beloofd om de Fort Bedmarstraat op te nemen in de omliggende zone 30. De huidige gemiddelde snelheid is 37 km/u, maar er werden ook pieken gemeten van 72 km/u. “We vragen wel om ook de nodige controles uit te voeren, want enkel borden zetten is onvoldoende”, vult N-VA fractieleider Koen Daniëls aan.