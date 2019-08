Flesje parfum gestolen uit appartement in Zandstraat Kristof Pieters

14 augustus 2019

09u50 0

Dieven hebben ingebroken in een appartement in de Zandstraat in Sint-Pauwels. Het hele appartement werd doorzocht. Er werd op het eerste zicht enkel een flesje parfum gestolen. De inbraak werd dinsdag vastgesteld.